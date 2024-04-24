İsrail'in Refah'a kara harekatı söylemi Filistinlileri göçe zorluyor

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara harekatı düzenleyeceği söylemleri üzerine bazı Filistinliler Deyr Belah'a göç etmeye başladı.

İsrail'in Refah'a kara harekatı söylemi Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail'in yakın zaman içerisinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan saldırı düzenlemek üzere hazırlanıyor.

İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara harekatı söylemleri üzerine bazı Filistinliler, Gazze'nin güneyindeki Refah'tan orta kesimlerdeki Deyr el-Belah kentine göç etmeye başladı.

Filistinli ailelerin Deyr el-Belah'a göç etmesiyle son günlerde kentte yeni kurulan çadır sayısında büyük artış yaşadı.

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