İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde askeri hareketliliği sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketliliği görüntülendi.

Sderot kenti yakınlarında İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, kamyon ve askeri ciplerin Gazze Şeridi'nin kuzey bölümünden ayrıldığı, bazılarının da Gazze'ye doğru ilerlediği görüldü.

Bölgede İsrail'e ait çok sayıda insansız hava aracının uçuş yapması dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde bazı noktalarda meydana gelen patlamalar nedeniyle dumanlar yükseldi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yapıların büyük bir kısmının enkaz halini aldığı bazılarının da ağır hasar gördüğü kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 201 gündür devam ediyor.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

İSRAİL REFAH'A SALDIRACAĞINI AÇIKLADI

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA