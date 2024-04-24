Havada korku dolu anlar: Uçak iniş sırasında arızalandı

Japonya'da 213 yolculu uçak, havalimanına iniş yaptığı sırada arızalandı.

Havada korku dolu anlar: Uçak iniş sırasında arızalandı

Japonya'nın kuzeyinde, içinde 213 yolcu bulunan uçağın kanadından, havalimanına iniş sırasında duman yükseldi.

Japonya Devlet televizyonu NHK haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan All Nippon Airways'e (ANA) ait 71 sefer sayılı yolcu uçağı, kuzeydeki Hokkaido bölgesindeki Yeni Çitose Havalimanı'na yerel saatle 17.30'da iniş yaptı.

Yağ sızıntısı nedeniyle pistin ortasında durdurulan ve içinde 213 yolcu bulunan uçağın kanatlarından beyaz duman yükseldi.

İtfaiye ekipleri dumanı kontrol altına alırken, yolcular tahliye edildi.

İKİ PİSTTEN BİRİ HİZMET DIŞI KALDI

Uçak, özel araçlarla güvenli noktaya çekildi.

ANA'dan yapılan açıklamada, uçağın hidrolik sisteminde yağ sızıntısı olduğu ve dumanın "buharlaşmış yağ"dan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Yeni Çitose Havalimanında bulunan iki pistten birinin geçici hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Uçak Japonya
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı: Veliaht prensten açıklama geldi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
Duyguları okumak konusunda üstlerine yok. İşte zeka küpü 4 burç Duyguları okumak konusunda üstlerine yok. İşte zeka küpü 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı! "2011'de başladım" dediği program 2012'de açılmış Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı
Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..."