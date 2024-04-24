Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Rusya'da, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov tutuklandı.

Son Güncelleme:
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Rusya'da, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un soruşturma süresince tedbir amaçlı tutuklu kalmasına karar verildi.

Moskova Şehir Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un, soruşturma yetkililerinin talebi üzerine tedbir için 23 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

İvanov'un Savunma Bakanlığına bağlı kurumların inşaatı ve onarım çalışmalarıyla ilgili projeleri yönettiği belirtildi.

Bakan Yardımcısı İvanov'un suç ortağı olduğu öne sürülen Sergey Borodin için de 23 Haziran'a kadar tutuklanması yönünde karar alındı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da önceden bilgilendirildiğini söylemişti.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem
2 yıla yakın süre koronavirüs taşıyan adamın içinde yeni bir varyant oluştu 2 yıla yakın süre koronavirüs taşıyan adamın içinde yeni bir varyant oluştu
İtalya'da dondurma ve pizzaya saat kısıtlaması İtalya'da dondurma ve pizzaya saat kısıtlaması
Show TV'den Bahar dizisiyle ilgili karar. Final iddiaları seyircileri yıkmıştı Show TV'den Bahar dizisiyle ilgili karar. Final iddiaları seyircileri yıkmıştı
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı! "2011'de başladım" dediği program 2012'de açılmış Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı
Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati uygulaması' açıklaması Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati uygulaması' açıklaması