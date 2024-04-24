İtalya'da dondurma ve pizzaya saat kısıtlaması

İtalya'nın Milano kentinde dondurma ve pizzaya saat kısıtlaması getirilebilir.

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İtalya'da dondurma ve pizzaya saat kısıtlaması

İtalya'nın Milano kentinde gece yarısından sonra dondurma ve pizza gibi paket yiyeceklerin satışının yasaklanacağı duyuruldu.

Tasarının parlamentodan geçmesi halinde yürürlüğe girecek olan yasa, İtalyanları sosyal medyada ikiye böldü.

Birçok X kullanıcısı geleneklere ve hayat tarzına müdahale edildiği yönünde eleştiride bulunurken, Belediye Başkan Yardımcısı Marco Granelli, "Amacımız, sosyalleşme ve eğlence ile şehir sakinlerinin huzur ve sükuneti arasında bir denge oturtabilmek" diye konuştu.

Yasak kesinleşirse, kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Şehir yetkilileri, Milano'nun aktif gece hayatının birçok şehir sakinini uyutmadığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

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