Rusya'da bakan yardımcısı gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı.

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Rusya'da bakan yardımcısı gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesi, Savunma Bakanı Yardımcısı Timur İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Kaynak: AA

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