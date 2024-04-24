Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı: Veliaht prensten açıklama geldi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneye nakledildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı: Veliaht prensten açıklama geldi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman'ın Cidde'deki Kral Faysal Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, benzer bilgileri paylaşarak Kral için sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Aralık 1935 doğumlu Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2015'ten bu yana ülke yönetimini elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

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