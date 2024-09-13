İsrail'in Cinayeti Otopsi Raporunda: Ayşenur'un Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

İsrail, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde barışçıl bir gösteriye silahlı saldırı düzenledi. İşgal karşıtı eylem yapan ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, bu saldırıda İsrailli bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldü. İsrail, 26 yaşındaki Ayşenur'un ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "olayın kasıtsız ve kazara meydana geldiğini" iddia etse de otopsi raporu kendisini yalanladı.

Filistin Adli Tıp Merkezi’nin Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda, “Nablus'taki Rafidia Cerrahi Hastanesi tarafından yayınlanan ilk tıbbi rapora göre, mezkur şahıs İsrail ordusunun attığı merminin isabet etmesi sonucu 6/9/2024 Cuma günü tam olarak öğleden sonra 14:06'da ambulansla Rafidia hastanesine getirilmiştir. Adı geçen kadında hayati belirtilerin olmadığı tespit edilmiştir. Kalbi durmuş ve her iki gözbebeği de genişlemişti” ifadelerine yer verildi.

BİRDEN FAZLA MERMİ PARÇASI VAR

Eygi’nin ölümünün öğleden sonra saat 14.35’te açıklandığı ve cesedin ilk muayenesinin Rafidia Cerrahi Hastanesi'nde, Nablus Savcılığı tarafından görevlendirilen adli tıp danışmanı tarafından yapıldığı kaydedildi. Raporda, tomografi taramasına ilişkin, “Birden fazla mermi parçasının varlığı, beyinde birden fazla rastgele yırtılma ve morluklara, ödem, subaraknoid kanamaya, subdural kan toplanmasına ve kranyal boşlukta pnömotoraksa neden olmuştur” bulgusu da aktarıldı.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için En-Necah Ulusal Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderilen Eygi'nin sol kulak kanalının arkasında başın sol bölgesinde yer alan yarım daire şeklinde bir yara tespit edildiği, doku pullanmasıyla birlikte boyutlarının yaklaşık 1,5 cm 1,4 cm olduğu belirtilerek, “Bu yara sol kulak kanalının kenarından 2,5 cm geride ve başın üst kısmından 11 cm uzaktaydı. Kafatası boşluğuna giren, beyin maddesini ve kırık kemikleri açığa çıkaran bir merminin giriş yarasını temsil etmiştir” denildi.

'İYİ BİR KAS VE BESLENME YAPISINA SAHİP'

Raporda, alnının sol tarafında ve sol gözünün yan tarafında sert bir cisme veya yüzeye çarpma sonucu oluşan ve mermiyle yaralanma anında yere çarpma sonucu olduğu düşünülen normal morluklar tespitine de yer verildi. Raporda ayrıca kıyafetlerinin normal durumda olduğu ve herhangi bir yırtık olmadığı aktarıldı. Sol kulak kepçesi ve kafasının sol bölgesi ile morluklar dışında Eygi’nin vücudunun genelinde herhangi bir yara izi olmadığı tespit edildi.

Eygi’nin “yaşamı boyunca iyi bir kas ve beslenme yapısına sahip olduğu” belirtilerek, “Fiziksel muayene ve otopsi, sol kulak kanalının arkasında başın sol oksipital tarafında bulunan giriş yarasından kafatası boşluğuna giren bir ateşli mermi ile vurulduğunu ortaya koymaktadır” denildi. Raporda iki adet küçük, kurşun renkli metal parçasının bulunduğu ve bulunan metal parçalarının Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildiği kaydedildi. Raporun devamında ise şunlar belirtildi:

'MERMİNİN YOLU DÜZ ÇİZGİDE SOLDAN SAĞA'

“Beyincik dokusu içinde çok sayıda kemik parçasının dağılmış halde bulunduğu unutulmamalıdır. CT görüntüsü, sol oksipital kemikte sol mastoid kemiğe ve paryetal kemiğe kadar uzanan parçalı kırıkların varlığını, tunika altında kemik ve metal parçalarıyla karışmış kan göllenmesinin varlığını göstermiştir. Bu husus ateşli merminin kafatası boşluğuna girdiği yeri temsil etmektedir. Beyincik, falks ve sağ beyinde çok sayıda metal parçasının olduğu görüntülenmiştir. En büyük şarapnel parçası sağ beyinde yer almıştır; ayrıca oluklarda, ventriküllerde ve sarnıçlarda subaraknoid kanama, küçük bir sağ ekstra eksenel kanama ve beyincik kanaması da vardır. Olukların çekilmesi, beyaz ve gri maddenin farklılığının kaybının yanı sıra yaygın beyin ödemi belirtileri mevcuttur. Başta pnömotoraks, sol frontal sinüs ve sfenoidal sinüste hematom vardır. BT taraması vücudun geri kalanında başka bir yaralanma göstermemiştir. Yukarıdakiler ışığında, ölüm nedenini, kafatası boşluğuna parçalanarak giren bir merminin neden olduğu kanama, ödem ve beyin maddesinin yırtılmasına bağlamaktayız. Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur.”

Otopsi raporunun ölüm nedeni bölümünde ise, “Ölüm nedenini, kafatası boşluğuna giren, saplanan ve parçalanan bir ateşli merminin yol açtığı kanama, ödem ve beyin maddesinin yırtılmasına bağlamaktayız” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA