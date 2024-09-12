İran'dan Yaptırım Ülkelerine Tepki: 4 Avrupa Ülkesinin Diplomatik Temsilcilerini Bakanlığa Çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiası nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı alan İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın diplomatik temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirildi. İran'ın Rusya'ya füze gönderdiği yönündeki iddiaların yalanlandığı açıklamada, Tahran yönetiminin Rusya ve Ukrayna savaşına taraf olmadığı kaydedildi. Açıklamada, “ABD yönetimi ile aynı çizgide hareket eden ve Ukrayna savaşına İran'ın müdahil olduğu yönündeki asılsız suçlamaları devam ettirerek İran'a yönelik yaptırım kararı alan İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın temsilcileri tepki olarak Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Ülkemize yönelik bu suçlamalar ve yaptırımlara uygun karşılık verilecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya balistik füze gönderdiği iddiası nedeniyle Tahran yönetimine yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: İHA