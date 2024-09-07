Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Raporu Çıktı: İsrail Tarafından Planlanmış Bir Cinayet!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin dün İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Daglas, Eygi'nin otopsi raporunun çıktığını bildirdi.

Otopsinin dün gece Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Daglas, "Rapor sonucu, İsrailli bir keskin nişancının kurşunuyla başından öldürüldüğünü kanıtladı" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA