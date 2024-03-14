Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 160 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İsrail'in saldırılarında, Filistinli bir futbolcu daha yaşamını yitirdiİsrail'in saldırılarında, Filistinli bir futbolcu daha yaşamını yitirdiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin
Husilerden ABD'ye bir saldırı daha Husilerden ABD'ye bir saldırı daha
Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti
Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu
İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı arasında tansiyon yükseldi Netanyahu ile Savunma Bakanı arasında tansiyon yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor' 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu
Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış! Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: İşte yeni fiyatlar Benzin ve motorine büyük zam geliyor