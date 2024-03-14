Husilerden ABD'ye bir saldırı daha

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi’ne gemisavar balistik füze fırlattığını, gemilerde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ticari gemilere yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin dün yerel saatle 02.00 ile 16.50 arasında Yemen'de kontrol altında tuttukları bölgeden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, füzenin herhangi bir gemiye isabet etmediği, bu nedenle yaralanma ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Saldırının ardından devreye giren ABD birliklerinin Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan dört insansız hava aracı sistemi ile bir karadan havaya füzeyi imha ettiği bildirildi. Söz konusu silahların bölgedeki ticari gemiler ile ABD donanma gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD birliklerinin bu eylemleri seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği ifade edildi.

KASIMDAN BU YANA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak kasım ayından bu yana Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor. Husilerin saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenirken, ABD ve İngiltere de karşılık olarak Husilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Kaynak: İHA