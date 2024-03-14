Avustralya'da altın madeni çöktü: 1 ölü

Avustralya'da altın madeni çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Avustralya'da altın madeni çöktü: 1 ölü

T24'ün aktardığına göre, Avustralya'da bir altın madeninin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

İki kişi, Melbourne yakınlarındaki Ballarat'ta yerin 500 metre altına düşen kayaların altında kaldı. Diğer 29 madenci yakındaki bir "güvenlik kapsülüne" sığındı ve dört saat sonra tahliye edildi.

Bir işçi sendikası, olayı sert bir dille eleştirdi.

37 yaşındaki bir işçinin cesedi sabah erken saatlerde madenin girişinden yaklaşık 3 km uzaklıktaki olay yerinde bulundu. Madenin sahibi Victory Minerals tarafından yapılan açıklamada "içimizden birinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz" dedi.

Avustralya İşçi Sendikası, madencilerin "hava ayağı" olarak bilinen manuel bir çıkarma yöntemi uyguladıklarını söyledi. Kayayı delmek için el matkabı kullanılmasını içeren bu tekniğin güvenlik endişeleri nedeniyle bazı madenlerde aşamalı olarak kaldırıldığı belirtildi.

Şube sekreteri Ronnie Hayden ABC'ye yaptığı açıklamada "Bu ölüm önlenebilirdi" dedi.

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