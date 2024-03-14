'Demir Akciğerli Adam' yaşamını yitirdi

1952 senesinde altı yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle ömrünün büyük kısmını demir bir silindirin içinde geçiren ve “Demir akciğerli adam” diye bilinen Paul Alexander 78 yaşında yaşamını yitirdi. Kendi başına nefes alamadığı için yaşamının önemli bölümünü metal bir kafesin içinde Alexander, hukuk okuyup avukatlık yapmış ve bir anı kitabı yazmıştı.

ALEXANDER'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Alexander, 1952’de altı yaşındayken çocuk felci hastalığı geçirdi ve boynundan aşağısı felç oldu.

Hastalık nedeniyle kendi başına nefes alamadığı için, doktorlar tarafından hayatının geri kalan kısmını geçirdiği metal bir silindirin içine konuldu. Demir akciğer makinesi adı verilen bir çeşit demir bir kapsül Alexander'ın hayatta kalmasını sağladı.

21 yaşındayken Dallas'ta bir liseden derslere bizzat katılmadan mezun olan ilk kişi oldu.

Dallas'taki Southern Methodist Üniversitesi'ne kabul edildi ve ardından Austin'deki Texas Üniversitesi'nde hukuk fakültesine girdi.

Bir duruşma avukatı olma hayallerinin peşinden gitti ve mahkemede müvekkillerini üç parçalı bir takım elbise ve felçli vücudunu dik tutan değiştirilmiş bir tekerlekli sandalye ile temsil etti.

Ayrıca engelli hakları için bir oturma eylemi düzenledi ve kendi anı kitabını yayımladı.

DEMİR KAPSÜLDEN VAZGEÇMEDİ

Alexander, anne ve babasından, erkek kardeşinden ve hatta 2015'te hava sızdırmaya başlayan orijinal demir akciğerinden daha uzun yaşadı. Demir kapsül, Brady Richards tarafından onarıldı. Daha sonra kendisine modern ventilatörler önerildi ancak Alexander, alıştığı için demir akciğer makinesini kullanmaya devam etti.