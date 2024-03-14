Halk uyarıldı: "Bu kediyi görürseniz sakın dokunmayın"

Japonya'nın güneybatısında yer alan Hiroşima'da kaybolan ve kimyasal dolu tankın içine düştüğü düşünülen bir kedi için halk uyarıldı.

Ulusal basındaki habere göre, Hiroşima eyaletinin Fukuyama bölgesinde kaybolan bir kedi için bölge halkına "yaklaşılmaması" uyarısı verildi. Hafta sonu kaybolan ve en son bir kaplama fabrikasının güvenlik kameralarına yansıyan kedinin, fabrika önünde ayak izleri bırakarak hızla kaçtığı görüldü.

Burada çalışan bir işçi, kedinin "kırmızımsı sarı" pati izlerinin, fabrikadaki "altı değerlikli kromla" (Kromiyum-6) dolu 3 metre derinliğindeki fıçıya kadar gittiğini tespit etti.

Kaplama fabrikası Nomura Mekki Fukuyama'nın müdürü Kobayaşi Akihiro, açıklamasında, kimyasal fıçının üzerini örten çarşafı kısmen yırtılmış halde bulduklarını açıkladı.

Fıçı içindeki kimyevi maddenin "dokunulduğunda ya da solunduğunda döküntü ve iltihaba yol açabilen ve kansere kadar gidebilen" rahatsızlıklara neden olduğu aktarıldı.

Fukuyama Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "kimyevi fıçıya düştükten sonra şehir içinde başıboş dolaştığından" şüphelenilen kediyi bulmak amacıyla devriyeleri artırdıklarını ancak aramalara rağmen yerinin belirlenemediğini belirtildi, kedinin görülmesi halinde "yaklaşılmaması ve dokunulmaması uyarısında" bulunuldu.

"ANORMAL GÖRÜNEN BİR KEDİ BULURSANIZ, DOKUNMAYIN"

Uyarıda, "Anormal görünen bir kedi bulursanız, lütfen ona dokunmayın ve belediyeye ya da polise başvurun. Eğer ona dokunursanız, onu bol suyla yıkayın." ifadelerine yer verildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) söz konusu kimyevi maddeyi "gözlere, cilde ve solunum sistemine zararlı" olarak nitelendiriyor.

CDC internet sitesinde "İşçiler altı değerlikli kroma maruz kalmaktan zarar görebilir. Maruz kalma düzeyi doza, süreye ve yapılan işe bağlıdır." ifadeleri yer alıyor.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü kimyasal risk uzmanlarından Linda Schenk ise konuya ilişkin, "Kürk, cildi büyük yanıklardan korusa bile, kediler kürklerini yalayarak ve aşındırıcı solüsyonu ağza taşıyarak temizler." dedi.

Linda Schenk, "Tahminimce kedi ölmüştür ya da kimyasal yanıklar nedeniyle kısa sürede ölebilir." ifadesini kullandı.