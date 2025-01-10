İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 15 Filistinli Gözaltında

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya yine baskın düzenledi. İsrail, baskında biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 15 Filistinli Gözaltında

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdüren İsrail askerleri, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kubatiye beldesine baskın düzenledi. Beldedeki bir evi kuşatan İsrail güçleri, içeride kimlerin bulunduğunu teyit etmeden eve ateş açtı ve el bombaları attı.

Kubatiye beldesinde diğer bazı evlere de baskın düzenleyen İsrail askerleri, biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 15 Filistinli Gözaltında - Resim : 1

İSRAİL'İN SALDIRI VE GÖZALTILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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