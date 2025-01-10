Hindistan'da Korkutan Sis: Göz Gözü Görmedi

Hindistan'ı sis esir aldı. Sis ve hava kirliliği nedeniyle ülkede görüş mesafesi neredeyse sıfırın altına düştü.

Hindistan'da Korkutan Sis: Göz Gözü Görmedi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yoğun sis ve hava kirliliği hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. Trafikte aksamalar meydana geldi. Delhi Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamada, uçuşlarda düşük görüş mesafesi nedeniyle gecikmeler yaşandığı belirtildi. Demiryolu seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi Hindistan Meteoroloji Servisi (IMD), mevcut hava şartları nedeniyle başkent için turuncu uyarı yayınlarken, Delhi'deki birçok bölgede hava kirliliğinin "tehlikeli" seviyede olduğu ifade edildi.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

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Kaynak: İHA

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