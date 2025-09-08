İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 10 Kişiyi Alıkoydular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yine Filistinlilere zulmetti. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenleyerek biri kadın 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Beytüllahim'de de 2 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Ramallah ve Kalkilya kentleri ile Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'nda da 3 Filistinliyi evlerine baskınlar düzenleyip gözaltına aldı. Baskınlar sırasında eşyalara zarar verildiği de ifade edildi.

Diğer yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Usrin köyüne saldırı düzenledi.

Köyde bir Filistinliyi darbeden İsrailli grup, 3 araca camlarını kırarak zarar verdi.

Kaynak: AA