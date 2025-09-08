İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 10 Kişiyi Alıkoydular

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 10 Kişiyi Alıkoydular
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yine Filistinlilere zulmetti. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenleyerek biri kadın 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Beytüllahim'de de 2 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Ramallah ve Kalkilya kentleri ile Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'nda da 3 Filistinliyi evlerine baskınlar düzenleyip gözaltına aldı. Baskınlar sırasında eşyalara zarar verildiği de ifade edildi.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 10 Kişiyi Alıkoydular - Resim : 1

Diğer yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Usrin köyüne saldırı düzenledi.

Köyde bir Filistinliyi darbeden İsrailli grup, 3 araca camlarını kırarak zarar verdi.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 10 Kişiyi Alıkoydular - Resim : 2

