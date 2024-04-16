İsrail ordusunun Refah'ta bir evi bombaladı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun bir camiyi bombalaması sonucu da ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

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İsrail ordusunun Refah'ta bir evi bombaladı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Ebu Libde ailesine ait evin bombalanması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE BİR CAMİYİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Fahura Şehitleri Camisi'ni de bombaladı. Bombalama sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile 9 yaralı Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesine getirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine giren İsrail ordusuna ait araçlar yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatarak ateş açtı.

İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak Beyt Hanun'da elektrik ve internet kesildi.

Kaynak: AA

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