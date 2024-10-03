İsrail Ordusundan Kritik Açıklama! 'Hamas Liderini Öldürdük'

İsrail ordusu, yaklaşık üç ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında üst düzey Hamas lideri Ravi Mustaha ve iki yöneticinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail Ordusundan Kritik Açıklama! 'Hamas Liderini Öldürdük'

Geçtiğimiz hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesiyle Orta Doğu'da sıcak çatışmaları alevlendiren İsrail, önemli bir açıklamada bulundu. Ordu, Gazze Şeridi'ne üç ay önce düzenlenen saldırılarda Hamas yönetiminin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü bildirdi.

AP'nin aktardığına göre; Mustaha'nın yanında diğer Hamas yöneticileri Semih el Siraj ve Sami Kudeh'in de aynı saldırılarda katledildiği öne sürüldü.

Henüz Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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