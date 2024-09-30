İsrail Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor: Üst Düzey Bir İsme Daha Suikast

Reuters’te yer alan habere göre Hamas, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında komutanlarından birinin öldüğünü açıkladı. İsrail medyası, Lübnan'da öldürülen Hamas komutanının Hamas'ın Lübnan lideri olan olduğu iddiasında bulundu.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Lübnan'da öldürülen Hamas komutanının Hamas'ın Lübnan lideri Fateh Sherif Abu el-Amin olduğu ifade edildi.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail-Lübnan Hizbullahı hattında da gerilim arttı. İsrail'in son günlerde Lübnan'a yönelik hava saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar yaşadı.

Son olarak İsrail'in Cuma akşamı Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

Nasrallah dahil İsrail’in Lübnan’da Lübnan Hizbullahıına dönük saldırılarında, Hizbullah’ın üst düzey 7 komutanı daha öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN HİZBULLAH LİDERLERİ

İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah liderleri ise aşağıdaki isimler oldu:

HASAN NASRALLAH

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Nasrallah, Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine seçilmişti.

FUAD ŞÜKÜR

Fuad Şükür, İsrail'in 30 Temmuz'daki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

Nasrallah'ın "askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı" olan Şükür, Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak da tanımlanıyordu.

İBRAHİM AKİL

İbrahim Akil, İsrail'in 20 Eylül'deki Beyrut saldırısında yaşamını yitirdi.

Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından yerine gelen Akil, en yüksek asgari organ olan Cihat Konseyi'nin üyesiydi. Akil ayrıca askeri kanadın iki numaralı ismi olarak biliniyordu.

İBRAHİM MUHAMMED KUBEYSİ

Kubeysi, İsrail saldırısı sonucu 24 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetti.

Kubeysi, Hizbullah'ın füze sistemlerinden sorumlu komutanıydı.

MUHAMMED HÜSEYİN SURUR

Surur, 26 Eylül'de Beyrut'ta öldürüldü. Hizbullah'ın SİHA biriminden sorumlu komutanı olarak görev yapıyordu.

VİSAM ET-TAVİL

Visam et-Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biri olarak biliniyordu. Tavil, 8 Ocak'taki saldırıda Hırbet Silm beldesinde yaşamını yitirdi.

AHMED MAHMUD VEHBİ

Vehbi, Visam et-Tavil'in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimi denetleme görevine getirildi. 20 Eylül'deki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

Kaynak: Reuters