İsrail ordusu Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu

29 Şubat sabahı insani yardım bekleyen Gazzelileri hedef alıp 118 kişiyi öldüren İsrail, bir sivil katliamı daha yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra; İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu 29 Şubat sabahı da Gazze'nin güneyinde, insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış; 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.