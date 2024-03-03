Almanya'yı vuran ses kaydı | Ruslar, Alman subayların konuşmalarını yayınladı, Scholz soruşturma başlattı: Savunmasız durumdayız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna savaşıyla ilgili gizli ordu görüşmelerini içerdiği iddia edilen bir ses kaydının Rus sosyal medya hesaplarından yayımlanmasının ardından Berlin için büyük bir utanç kaynağı olan olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

ALMANLAR, HAVA KUVVETLERİNİN DİNLENİLDİĞİNE İNANIYOR

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada Bakanlığın hava kuvvetleri birimindeki bir konuşmanın "dinlendiğine" inandığını doğruladı. Sözcü, "Şu anda sosyal medyada dolaşan kayıtlı ya da deşifre edilmiş versiyon üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını kesin olarak söyleyemiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?



Rus devlet televizyonu gazetecisi ve Russia Today'in yöneticisi Margarita Simonyan Telegram kanalında bir ses dosyası yayınladı ve bu ses dosyasında Alman subayların Rusya'yı 2014 yılında ele geçirip ilhak ettiği Ukrayna yarımadasına bağlayan "Kırım köprüsünü nasıl vuracaklarını tartıştıklarını" iddia etti.



Görüşmeye katılanlar, Scholz'un şimdiye kadar kesin bir dille reddettiği Kiev'e olası Taurus seyir füzeleri teslimatını da tartışıyor gibi görünüyor. Ayrıca Ukraynalı askerlerin eğitimi ve olası askeri hedefler hakkında da konuşuyorlar. Kiev uzun zamandır Almanya'dan 500 km uzaklıktaki hedeflere ulaşabilen Taurus füzeleri talep ediyor.

SCHOLZ: SIZINTI ÇOK CİDDİ

Reuters 38 dakikalık kaydı dinledi ancak gerçekliğini bağımsız olarak teyit edemedi.

Roma'ya yaptığı bir ziyaret sırasında konuşan Scholz, potansiyel sızıntıyı "çok ciddi" olarak nitelendirdi ve "şimdi çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturulacağını" söyledi.

Rusya'nın Berlin'deki büyükelçiliği, olası casusluk iddiaları hakkında Cumartesi günü e-posta yoluyla yapılan yorum talebine yanıt vermedi. Bir Rus dışişleri bakanlığı sözcüsü Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Almanya'dan bir açıklama talep ediyoruz" dedi ve endişelerini detaylandırmadı.

Almanya'nın ARD yayın kuruluşu sızıntıyı Alman gizli servisleri için bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Der Spiegel dergisine göre, video konferans ordunun gizli bir iç ağında değil WebEx platformunda gerçekleştirildi.

Yeşiller’den Konstantin von Notz RND yayın kuruluşuna verdiği demeçte "Eğer bu hikaye doğru çıkarsa, bu son derece sorunlu bir olay olur" dedi.

RUSLAR, ALMANLARI SIKIŞTIRIYOR: "ASIRLIK RAKİPLERİMİZ OLAN ALMANLAR YENİDEN EZELİ DÜŞMANLARIMIZA DÖNÜŞTÜLER"

Cumartesi günü Türkiye'de düzenlenen bir diplomatik forumda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, kaydın Ukrayna ve destekçilerinin "rotalarını hiç değiştirmek istemediklerini ve Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratmak istediklerini" gösterdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'dan "derhal" tartışmayla ilgili açıklama yapmasını talep etti. Zakharova, "Sorulara cevap vermekten kaçınma girişimleri suçun kabulü olarak değerlendirilecektir" dedi.

Şu anda Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev Telegram'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asırlık rakiplerimiz olan Almanlar yeniden ezeli düşmanlarımıza dönüştüler."

“GÜVENLİK VE KARŞI İSTİHBARATIMIZI ACİLEN ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Almanya Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann Moskova'nın niyetinin "açık" olduğunu söyledi. Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmemesi konusunda "uyarıldığını" söyledi.

Funke medya grubuna verdiği demeçte, "Güvenlik ve karşı istihbaratımızı acilen arttırmamız gerekiyor, çünkü bu alanda açıkça savunmasız durumdayız" dedi.

Almanya'da muhalefetteki muhafazakârlardan Roderich Kiesewetter, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte başka kayıtların da sızdırılabileceği uyarısında bulundu ve raporların gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi:

"Rusya elbette hibrid savaşın bir parçası olarak casusluk ve sabotajı ne kadar yoğun bir şekilde kullandığını gösteriyor. Kararları etkilemek, insanları itibarsızlaştırmak ve manipüle etmek için çok daha fazlasının ele geçirilmesi ve sızdırılması beklenebilir."

Kaynak: Gerçek Gündem