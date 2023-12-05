İsrail, mülteci kampını vurdu! 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu en az 40 Filistinli sivil hayatını kaybetti, onlarca sivil de yaralandı. İsrail’in ayrıca Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir evi hedef aldığı bombardımanda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi’ni karadan ve havadan hedef aldığını, hastanenin tanklar ve keskin nişancılar kuşatıldığını duyurdu.

Yaklaşık 7 bin Filistinlinin sığındığı hastanenin dışında cesetlerin yığıldığını belirten Barş, "İsrail güçleri tesisi her taraftan kuşattı. Hastalar ve hastaneye sığınanlar korku içinde. İsrail güçleri hastanedeki herkesi zorla dışarı çıkarmak amacıyla saldırıyor. Buradakiler hastalar, mağdurlar ve yerinden edilmiş sivillerdir. Biz sağlık personeli olarak yerimizi koruyoruz. Hastalarımızın yanındayız. Burada Kamal Adwan Hastanesi’nde kalan tüm imkanlarımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Barş, El "Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi’nde olduğu gibi Kamal Adwan Hastanesi’nde de bir katliam olmasından korkuyoruz" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Gazze’deki Cibaliye Mülteci Kampı’nın kuşatıldığı belirtildi. Hamas’a ait olduğu iddia edilen askeri noktaların kontrolünü ele geçirildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA