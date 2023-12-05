İsrail, mülteci kampını vurdu! 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı’nı hedef alması sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İsrail, mülteci kampını vurdu! 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu en az 40 Filistinli sivil hayatını kaybetti, onlarca sivil de yaralandı. İsrail’in ayrıca Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir evi hedef aldığı bombardımanda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi’ni karadan ve havadan hedef aldığını, hastanenin tanklar ve keskin nişancılar kuşatıldığını duyurdu.

Yaklaşık 7 bin Filistinlinin sığındığı hastanenin dışında cesetlerin yığıldığını belirten Barş, "İsrail güçleri tesisi her taraftan kuşattı. Hastalar ve hastaneye sığınanlar korku içinde. İsrail güçleri hastanedeki herkesi zorla dışarı çıkarmak amacıyla saldırıyor. Buradakiler hastalar, mağdurlar ve yerinden edilmiş sivillerdir. Biz sağlık personeli olarak yerimizi koruyoruz. Hastalarımızın yanındayız. Burada Kamal Adwan Hastanesi’nde kalan tüm imkanlarımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Barş, El "Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi’nde olduğu gibi Kamal Adwan Hastanesi’nde de bir katliam olmasından korkuyoruz" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Gazze’deki Cibaliye Mülteci Kampı’nın kuşatıldığı belirtildi. Hamas’a ait olduğu iddia edilen askeri noktaların kontrolünü ele geçirildiği aktarıldı.

İsrail: 'Gazze'ye 100 binden fazla top mermisi ateşledik'İsrail: 'Gazze'ye 100 binden fazla top mermisi ateşledik'Dünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin
Son Güncelleme:
ABD'li genetik araştırma şirketi 6,9 milyon kişinin bilgilerinin çalındığını açıkladı ABD'li genetik araştırma şirketi 6,9 milyon kişinin bilgilerinin çalındığını açıkladı
Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak
Fransa'da, elektronik sigara kararı: Yasaklanıyor... Fransa'da, elektronik sigara kararı: Yasaklanıyor...
Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"