Fransa'da, elektronik sigara kararı: Yasaklanıyor...

Fransa Ulusal Meclisinde, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Fransa'da, elektronik sigara kararı: Yasaklanıyor...

Fransa'da, Cumhuriyetçi milletvekili Michel Lauzzana ve Ekolojistler Partisinden Francesca Pasquini tarafından Ulusal Meclise sunulan tasarı, oylama sırasında mecliste bulunan 104 milletvekilinin tümünün evet oyunu aldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kabul edilen yasa tasarısı ile "Puff Bar" olarak da bilinen kullan-at elektronik sigaraların satışına yasak getirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonunun 6 ay içinde tasarıya ilişkin fikrini bildirmesinin ve tasarının Senato'da görüşülmesinin ardından, 2024 yaz sonuna kadar yasağın hayata geçirilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Elisabeth Borne daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigaraların 18 yaş altı gençlerde kullanımının arttığına dikkati çekmiş ve "tütünle mücadele ulusal planı" kapsamında bu sigaraların da yasaklanmasını gündeme getirmişti.

Borne, tütün oranının düşük olması ile pazarlanan ürünlerin, gençlere "sigara kullanma alışkanlığı" kazandırdığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Fransa Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau da ülkedeki plajlar ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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