New York'ta bir kadın çöp sıkıştırıcısına düşerek öldü

Jaclyn 'Jackie' Elmquist 30 Kasım gecesi ortadan kayboldu ve Cuma günü Manhattan'daki bir binanın çöp sıkıştırıcısında bulundu.

New York'ta bir kadın çöp sıkıştırıcısına düşerek öldü

24 yaşındaki Elmquist, 30 Kasım gecesi bir restoranda iş arkadaşlarıyla buluştuktan sonra şehrin Chelsea bölgesindeki bir konut binası olan +Art'ın bodrum katındaki çöp sıkıştırıcısında bulundu. Aslen Minnesotalı olan kayıp kadınla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ve el ilanları, onun saat 23:30'a kadar yakındaki Catch Steakhouse'da olduğunu ve iş arkadaşları tarafından sarı bir taksiye bindirildiğini doğruladı ancak Brooklyn'e varamadı ve ertesi gün işe gelmedi.

NBC New York tarafından elde edilen videoda, kadının yaklaşık yarım saat sonra kaldırımda dengesiz bir şekilde yürüdüğü görüldü. NYPD memurları onun sıkıştırıcıda "bilincinin kapalı ve tepkisiz" olarak bulunduğunu söylerken, acil servisler onun olay yerinde öldüğünü açıkladı. Yapılan ön incelemede, yaralanmalarının çöp kanalından düştüğünün göstergesi olduğu belirlendi. Polis, "Şu anda herhangi bir suç şüphesi yok" dedi.

Tıbbi muayene ofisi, Elmquist'in tam olarak nasıl öldüğünü doğrulamak amacıyla bir soruşturma yürütüyor.

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