Katar'ın ikiyüzlülüğü: Başbakan İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken, Yahudi milyarderlerle toplantı yapmış

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, geçenki BM Güvenlik Konseyi’ne katılmak üzere geldiği New York’ta çoğunluğu Yahudi işadamları ve milyarderlerden oluşan bir grubun özel toplantısına katıldı.

Toplantının ise ABD eski Başkanı Donald Trump’un damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump tarafından organize edildiği öğrenildi.

Harici’nin Axios’tan aktardığı bilgilere göre, Katar Başbakanı bu toplantıda Katar’ın Hamas’la ilişkisine dair soruları yanıtladı.

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken, Katar, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin İsrail ve Hamas arasındaki yürütülen müzakerelere aracılık ediyordu.

Axios’un haberine göre, Katar’ın Hamas ile ilişkileri nedeniyle Kongre üyeleri ve Yahudi örgütleri tarafından baskı görmeye başladığı ve incelemeye alındığı belirtildi. Biden yönetimi ve İsrail hükümetinin bugüne kadar 100’den fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayan anlaşmada Katar’ın rolünü takdir etmelerine rağmen savaştan sonra Katar’a bu konuda baskı yapacaklarının sinyallerini verdiği aktarıldı. Haberde Hamas ile ilişkileri nedeniyle Katar’ın da ABD ve özellikle Kongre nezdindeki konumuna zarar verebileceği endişesiyle Washington’daki lobi faaliyetlerini artırdığına dikkat çekildi.

Trump’ın Orta Doğu danışmanlığını da yapan Damat Kushner, Trump’ın görev süresi dolduktan sonra Basra Körfezi bölgesindeki yatırımlar için para toplayan bir özel sermaye fonu kurmuştu. New York Times’a göre Katarlı bir şirket Kushner’in fonuna yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptı.

Katar Başbakanı’nın toplantıda, ülkesinin beş yılda Gazze’ye maaş, yakıt ve yoksullara yardım için aktardığı milyarlarca doların İsrail hükümetiyle koordine edildiğini ve İsrail hükümeti tarafından onaylandığını belirttiği bildirildi.