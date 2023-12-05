Tanzanya'da sel ve heyelan felaketi: 68 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle can kayıpları 68'e yükseldi. Elektrik ve altyapıların büyük hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tanzanya'da sel ve heyelan felaketi: 68 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, ülkenin kuzeyindeki Manyara bölgesinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda ölü sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Sendiga, sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısının 68'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerin büyük oranda hasar gördüğünü kaydeden Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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