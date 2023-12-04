Çipras sonrası SYRIZA'da kopuşlar sürüyor; 11 vekil partiden ayrılarak Meclis'te yeni grup kurdu

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) ayrılan 11 milletvekili yeni meclis grubu kurdu.

Yeni meclis grubunun "Yeni Sol (NAR)" ismini aldı. Aralarında SYRIZA döneminde bakanlık yapmış isimlerin de bulunduğu 11 milletvekili, amaçlarının SYRIZA'ya muhalefet etmek değil, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisine muhalefet etmek olduğunu belirtti.

Partiden 23 Kasım'da ayrılan Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis, SYRIZA'nın Batı Trakya Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat ile partiden kasım başında ayrılan milletvekilleri Öklid (Efklidis) Çakalatos, Peti Perka meclisteki çalışmalarını bundan sonra "Yeni Sol" çatısı altında sürdürecek.

Kasım başında, iki milletvekili SYRIZA’dan istifa ederken, aralarında iki Batı Trakya Türkünün de bulunduğu 9 milletvekili, 23 Kasım'da, partinin yeni lideri Stefanos Kaselakis ve lider kadrosunun parti ve ülkeye ilişkin sorunların siyasi özünü kavrayıp tartışmayı reddettiği gerekçesiyle ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) istifa kararı almıştı.

Böylece, Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde 300 sandalyelik mecliste 47 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan SYRIZA'nın, meclisteki sandalye sayısı 36'ya düşmüştü.

KASELAKİS'İN SYRIZA LİDERLİĞİNE YÜKSELİŞİ

SYRIZA'da eylülde yapılan başkanlık seçimlerinde Kaselakis en yakın rakibi Ahçioğlu'nu geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuştu.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanışmıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ancak parlamentoya girmeye hak kazanamamıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

PARTİDEN KOPUŞLAR

Kaselakis, 23 Ekim gece yarısında sosyal medyada açıklama yaparak, Partinin en eski üyelerinden olan ve iktidarları döneminde farklı bakanlık görevlerinde bulunan Panos Skurletis, Dimitris Viças ve Nikos Filis'in 5 yılı aşkın süredir televizyon kanallarına verdikleri demeçlerde SYRIZA'ya muhalefet ettikleri gerekçesiyle partiden ihracını istemişti.

Bu tarihten sonra da partinin gençlik kolları dahil bir çok bölümünde kopuşlar yaşanmıştı.