Gazze'de iletişim tamamen kesildi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği bildirildi.

Gazze'de iletişim tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz" açıklaması yaptı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

Jawwal bugün yaptığı ilk açıklamada ise, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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