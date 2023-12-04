İsrail'den 2 okula hava saldırısı

4 günlük ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları ile topçuları tarafından Gazze'deki iki okula düzenlenen saldırılarda en az 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.





