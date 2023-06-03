İsrail-Mısır sınırında çatışma! Ölen asker sayısı arttı

İsrail ordusu, Mısır sınırında meydana gelen çatışma sonucunda 3 askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail askerlerine ateş açan saldırganın Mısırlı bir polis memuru olduğu belirtildi.

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İsrail-Mısır sınırında çatışma! Ölen asker sayısı arttı

İsrail ordusu, Mısır sınırında meydana gelen çatışma sonucunda 3 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2 asker, Mısır sınırında ateş açılması sonucu öldürülürken, ardından sınıra yakın Paran Bölge Tugayı bölgesinde ateş açan bir saldırganla çıkan çatışmada üçüncü asker öldürüldü. Bir asker de hafif yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın "Mısırlı bir polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin ateşle karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Olaya ilişkin "Mısır ordusuyla tam bir işbirliği içinde soruşturma yürütüldüğüne" işaret edilen açıklamada, başka bir saldırganın varlığına karşı İsrail askerlerinin bölgede aramalara devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan ilk açıklamada, Mısır sınırında bir "güvenlik olayı yaşandığı" ve olayda yaralanan iki İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, olayın, kaçakçı gruplarla yaşanan çatışma neticesinde meydana geldiğini aktarmıştı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin ordudan yapılan ilk açıklamada ise söz konusu askerlerin açılan ateş sonucu yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Yaralı askerlerin ülkenin güneyindeki Birüssebi kentinde tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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