8 dakika boyunca sürdü: Motosiklet üzerinde cinsel ilişkiye girdiler!

Tayvan'ın başkenti Taipei City'de ana cadde üzerinde motosikletli bir çift, trafik ışıklarında durdu. Çiftin tuhaf hareketleri diğer sürücülerin dikkatini çekti.

8 DAKİKA SÜRDÜ

Yerel medyada yer alan habere göre, başkent Taipei City'de yeşil ışığın yanmasını bekleyen çift bir anda sevişmeye başladı. Arkada oturan erkek, kadının göğsüne dokundu ve elini kadının cinsel organına götürdü. Çveredekilere aldırış etmeyen çift, yeşil ışığın yandığını bile fark etmedi. Çift 8 dakika boyunca motor üstünde sevişti.

POLİS ÇİFTİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Yoldan geçen bir vatandaş çiftin, videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin sadece trafiği aksatmadıklarını, ayrıca toplum ahlakına aykırı davrandıkları için en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Polis, çiftin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.