8 dakika boyunca sürdü: Motosiklet üzerinde cinsel ilişkiye girdiler!

Tayvan'da bir çift, trafik ışıklarında beklerken motosikletin üstünde sevişti. O anlar diğer sürücüler tarafından tepki çekti. bazı sürücüler de sevişen çifti videoya çekti.

8 dakika boyunca sürdü: Motosiklet üzerinde cinsel ilişkiye girdiler!

Tayvan'ın başkenti Taipei City'de ana cadde üzerinde motosikletli bir çift, trafik ışıklarında durdu. Çiftin tuhaf hareketleri diğer sürücülerin dikkatini çekti.

8 DAKİKA SÜRDÜ

Yerel medyada yer alan habere göre, başkent Taipei City'de yeşil ışığın yanmasını bekleyen çift bir anda sevişmeye başladı. Arkada oturan erkek, kadının göğsüne dokundu ve elini kadının cinsel organına götürdü. Çveredekilere aldırış etmeyen çift, yeşil ışığın yandığını bile fark etmedi. Çift 8 dakika boyunca motor üstünde sevişti.

POLİS ÇİFTİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Yoldan geçen bir vatandaş çiftin, videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin sadece trafiği aksatmadıklarını, ayrıca toplum ahlakına aykırı davrandıkları için en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Polis, çiftin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Fransa'da birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip hakkında karar Birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip hakkında karar
BM: İsrail, 2023'ün başından beri 112 Filistinliyi öldürdü BM: İsrail, 2023'ün başından beri 112 Filistinliyi öldürdü
Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor
Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler 8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı Seks fantezisi ölümle sonuçlandı
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları
Gözünüz kapalı güvenebilirsiniz: En sadık burçlar belli oldu En sadık burçlar belli oldu