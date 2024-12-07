İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın zamandır devam ettirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 52 artarak 44 bin 664'e yükseldi. Yaralı sayısı da 142 kişi artarak 105 bin 976'ya çıktı.

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İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin hayatını kaybettiği, 142 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 664'e, yaralı sayısının da 105 bin 976'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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