İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664’e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

44 BİN 664 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 664’e, yaralı sayısının ise 105 bin 976’ya yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA