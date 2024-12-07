İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664’e Yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 664’e yükseldi. Yaralananların sayısının ise 105 bin 976’ya yükseldiği açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
44 BİN 664 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 664’e, yaralı sayısının ise 105 bin 976’ya yükseldiği belirtildi.
Kaynak: DHA