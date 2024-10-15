İsrail İran Saldırısına Hazırlanıyor! GPS Sinyalleri Devre Dışı

İsrail, İran'ın balistik füzelerle demir kubbeyi delmesiyle şok yaşarken, Tel Aviv yönetiminden olası yeni saldırılara ilişkin önlem alındı. Kirya bölgesinde GPS sinyallerinin devre dışı bırakılmaya başlandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
İsrail İran Saldırısına Hazırlanıyor! GPS Sinyalleri Devre Dışı

İran’ın geçen gün onlarca balistik füze ile misilleme yaparak Demir Kubbeyi delmesi İsrail’i harekete geçirirken, başka bir olası İran saldırısına ilişkin Tel Aviv yönetimi harekete geçti.

İsrail Savunma Bakanlığı binasının da bulunduğu Tel Aviv’deki Kirya bölgesinde GPS sinyalleri devre dışı bırakılmaya başlandı.

İsrail İran Saldırısına Hazırlanıyor! GPS Sinyalleri Devre Dışı - Resim : 1

İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi.

HAZIRLIKLAR ÜST DÜZEYE TAŞINACAK'

İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.

İsrail İran Saldırısına Hazırlanıyor! GPS Sinyalleri Devre Dışı - Resim : 2
ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.

İran Bölgede İstikrar ve Barış İçin Teklifleri Destekleyeceğini Duyurduİran Bölgede İstikrar ve Barış İçin Teklifleri Destekleyeceğini DuyurduDünya
İran: Savaş Peşinde Değiliz Ama...İran: Savaş Peşinde Değiliz Ama...Dünya

Etiketler
İsrail İran
Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı 42 bin 344 Oldu Gazze'de Can Kaybı 42 bin 344 Oldu
Uzak Doğu Diken Üstünde! Kuzey Kore O Noktaları Vurdu Uzak Doğu Diken Üstünde! Kuzey Kore O Noktaları Vurdu
Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor
Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! Her Şey Tepetaklak Olacak