Uzak Doğu Diken Üstünde! Kuzey Kore O Noktaları Vurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, İsrail de Gazze ve Lübnan'da katliama devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, gerilimi tırmandıracak bir haber daha Uzak Doğu'dan geldi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğunu duyurdu. Açıklamada Güney Kore ordusunda yaşanan patlamalar neticesinde herhangi bir zaiyat olmadığı bildirildi.

Kuzey Kore Halk Ordusu, konuya ilişkin geçmişte yaptığı açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir proje üzerinde çalışıldığını ifade ederken, Güney Kore de Kuzey’in iki ülke arasındaki bağlantı yollarını havaya uçurmaya hazırlandığını kaydetmişti.

GERİLİM TIRMANIYOR

Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğu bildirildi.

KUZEY KORE AĞIR EKİPMANLAR KULLANIYOR

Açıklamada, "Kuzey Kore ordusu öğle saatlerinde Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edildi.

Patlamalara tepki olarak Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığı vurgulanırken, Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde gözlem faaliyetlerini ve savunma tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

KUZEY KORE ABD’YE HABER VERDİ

Kuzey Kore Halk Ordusu’ndan (KPA) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir proje üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Korelerarası kara ve demir yolu ulaşımını tamamen kesmeyi amaçlayan proje konusunda herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek ve çatışmadan kaçınmak için Güney Kore’de konuşlu ABD birliklerine bilgilendirme mesajı gönderildiği iddia edilmişti.