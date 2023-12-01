İsrail ile Hamas arasında 7’nci esir takası

İsrail ile Hamas arasındaki 7’nci esir takası kapsamında Hamas 8 esiri, İsrail ise 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı. Gazze Şeridi’ndeki insani ara bu sabah itibarıyla sona erdi.

Son Güncelleme:
İsrail ile Hamas arasında 7’nci esir takası

Gazze Şeridi’ndeki insani ara kapsamında İsrail-Hamas arasındaki 7’nci esir takası dün gece saatlerinde tamamlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Hamas’ın 2 çocuk ve aralarında Meksika, Rusya ve Uruguay çifte vatandaşlıkları bulunan İsrailli 6 kadını kadını serbest bıraktığını ifade etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise “Ekiplerimiz rehineleri İsrail makamlarına teslim etti. Bu, tarafsız aracılık rolümüz sayesinde mümkün oldu” ifadeleri kullanıldı. Hamas’ın 8 esiri serbest bırakmasının ardından, 30 Filistinli tutuklunun daha İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldığı açıklandı.

Gazze Şeridi’nde 24 Kasım’da yerel saatle 08.00’de başlayan ve 2 kez uzatılan insani ara bir haftanın ardından bu sabah itibarıyla sona erdi. İnsani ara sırasında Hamas 110 esiri, İsrail’in ise 240 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

İsrail ordusu, insani aranın sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Hamas ile İsrail arasında 6'ncı esir takasıHamas ile İsrail arasında 6'ncı esir takasıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Hamas Gazze Filistin
Son Güncelleme:
İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru
Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo
Batı Kudüs'te İsrail güçlerince 'saldırgan' sanılarak vurulan İsrailli öldü Batı Kudüs'te İsrail güçlerince 'saldırgan' sanılarak vurulan İsrailli öldü
Yoga tarikatı çökertildi: Sözde guru, 1000 bakire ile cinsel ilişkiye girmek istedi! Yoga tarikatı çökertildi: Sözde guru, 1000 bakire ile cinsel ilişkiye girmek istedi!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
'Kemalizm virüstür' demişti: Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı 'Kemalizm virüstür' demişti: Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı