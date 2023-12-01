İsrail ile Hamas arasında 7’nci esir takası

Gazze Şeridi’ndeki insani ara kapsamında İsrail-Hamas arasındaki 7’nci esir takası dün gece saatlerinde tamamlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Hamas’ın 2 çocuk ve aralarında Meksika, Rusya ve Uruguay çifte vatandaşlıkları bulunan İsrailli 6 kadını kadını serbest bıraktığını ifade etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise “Ekiplerimiz rehineleri İsrail makamlarına teslim etti. Bu, tarafsız aracılık rolümüz sayesinde mümkün oldu” ifadeleri kullanıldı. Hamas’ın 8 esiri serbest bırakmasının ardından, 30 Filistinli tutuklunun daha İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldığı açıklandı.

Gazze Şeridi’nde 24 Kasım’da yerel saatle 08.00’de başlayan ve 2 kez uzatılan insani ara bir haftanın ardından bu sabah itibarıyla sona erdi. İnsani ara sırasında Hamas 110 esiri, İsrail’in ise 240 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

İsrail ordusu, insani aranın sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: İHA