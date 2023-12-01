Yoga tarikatı çökertildi: Sözde guru, 1000 bakire ile cinsel ilişkiye girmek istedi!

Fransa'da "erotik tantrik yoga"yı teşvik ederek tarikat çalışmalarına başlayan 71 yaşında sözde guru Gregorian Bivolaru faaliyetlerini 30 ülkeye kadar ulaştırdı. Yüksek maneviyata ulaşmak için 1000 bakireyle seks yapmayı hedeflediği iddia edilen 71 yaşındaki sözde guru tutuklandı. Çılgın tarikatın farklı şubelerindeki tutuklamaların 175 polis tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

SUÇ LİSTESİ BİR HAYLİ KABARIK

İnternethaber'in aktardığına göre Mutlak'a Ruhsal Bütünleşme Hareketi (MISA) adlı tarikatın 71 yaşındaki Rumen lideri, diğer tarikat liderleriyle birlikte Paris banliyösündeki bir evde tutuklandı. Tecavüz, insan kaçakçılığı ve adam kaçırma şüpheleriyle soruşturma başlatılırken üyelerin cinsel birliktelik yaşamaya ve pornografik görüntülerinin çekilmeye zorlandığı ifade edildi. Adli kaynaklara göre mağdurlar, kadınların kendi iradeleri dışında alıkonulduğunu söyledi.

AFP’ye konuşan adli kaynak, sözde yoga atölyelerinin ücretinin kadın üyeler tarafından seks sohbetleri yoluyla, erkekler tarafından da el işleriyle ödendiğini söyledi.

Kaynak, atölye çalışmalarının ‘açıkça sadece baş şüphelinin arzularının tatminine adanmış’ olduğunu söyledi.

Bir Fransız yargı kaynağı tarikatın ‘birkaç yüz’ üyesi olduğunu ancak kesin bir rakamın mevcut olmadığını söyledi.

Tutuklamalar, Paris savcıları tarafından Temmuz ayında tarikat hakkında adam kaçırma, tecavüz ve insan kaçakçılığı şüphesiyle başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Adam kaçırma suçlaması Fransız yasalarına göre 30 yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor.

MISA’nın resmi internet sitesinde Bükreş ve Viyana’da da merkezleri olduğu belirtildi. Öte yandan yetkililer MISA’nın 2000’li yılların başında bazı belli başlı çatı yoga derneklerinden kovulduğunu söyledi.

71 yaşında sözde guru Gregorian Bivolaru'nın 2013 yılında Romanya'da reşit olmayan bir kişiyle cinsel birliktelik yaşamak suçundan arandığı ifade edildi. Kendisi aynı zamanda insan kaçakçılığı şüphesiyle Finlandiya'da da aranıyor.