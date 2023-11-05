İsrail Gazze'de mülteci kampını hedef aldı: 51 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Seman ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı. İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Ebu Hasira ailesinin evine yönelik saldırısı sonucu yıkılan evin enkazından sivil savunma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

İSRAİLLİLER, NETANYAHU'NUN KONUTUNA YÜRÜDÜ

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı. Yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’yu protesto etmek için Batı Kudüs’teki Azze Caddesi’nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.

Göstericiler, Hamas tarafından Gazze’de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu. İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı. Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis’ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı.

Göstericiler, "Bibi bir katildir" sloganları attı. Olay yerinde atlı birlikler ve zırhlı araçlarla önlem alan polis ile barikatları aşmaya çalışan göstericiler arasında arbede çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisten yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin, 'izinsiz ve hükümet ile hükümet politikalarına karşı, toplumsal düzeni bozan siyasi bir protesto olduğu' belirtildi. Göstericilerin, seçilmiş yetkililerin özel mülklerinin önünde gösteri yapmalarına izin verilen mesafeye göre yerleştirilen polis barikatlarını delerek düzeni bozmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, düzeni bozmaya çalışan 3 göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerinin göstericilere müdahale ederek onları alandan uzaklaştırdığı ifade edilen açıklamada, kamu düzenini ihlal eden, kanuna aykırı davranışlara izin verilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan Batı Kudüs'teki Cinema City kavşağında da yüzlerce gösterici toplanarak, Gazze’de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi için hükümete çağrı yaptı.