İsrail Gazze'de Kana Doymuyor! Son 24 Saatte 64 Ölü daha

Gazze'de açlık silahını da kullanan İsrail katliama devam ediyor. Filistinliler yine yardım kuyruğunda vuruldu, son 24 saatte 64 kişi daha hayatını kaybetti. 278 kişi ise yaralandı.

İsrail Gazze'de Kana Doymuyor! Son 24 Saatte 64 Ölü daha
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 64 artarak 62 bin 686'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 842 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 910 kişinin yaralandığı kaydedildi.

YİNE YARDIM KUYRUĞUNDA VURDU

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı kaydedildi. Böylece Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 2 bin 95'e, yaralananların sayısının da 15 bin 431'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 686'ya, yaralıların sayısının da 157 bin 951'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

AÇLIK ZULMÜ DEVAM EDİYOR

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a çıktığı vurgulandı.

Kaynak: AA

