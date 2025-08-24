Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasından yeniden barış müzakereleri yapılabileceği gündeme gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, süreçte kritik bir rolü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla teşekkür etti.

Zelenskiy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim" sözlerine yer verdi.

'HER ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Erdoğan'ın barış için çabaladığına değinen Ukrayna lideri, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

