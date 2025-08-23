Gazze Açıklıktan Kırılıyor... Can Kaybı Yine Arttı

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte bu sayı 8 artarak 114'ü çocuk, 281’e yükselmiş oldu.

Gazze Açıklıktan Kırılıyor... Can Kaybı Yine Arttı
İsrail'in yoğun ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kıtlık baş gösterirken can kayıpları her geçen gün artıyor.

Son olarak yapılan açıklamada, son 24 saatte açlık nedeniyle 8 ölüm daha gerçekleşti.

Açlık nedeniyle can kaybı 114'ü çocuk 281'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararı verirken, operasyonların ardından bölgede durum daha da ağırlaştı. Açlık nedeniyle can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Gazze İsrail
