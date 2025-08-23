ABD'deki Fabrikada Dev Patlama! Bölge Halkı Tahliye Edildi: 35 Kurum Harekete Geçti

ABD’nin Louisiana eyaletinde oto bakım ürünleri üreten bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bölge halkı güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Roseland kasabasının kuzeyinde bulunan Smitty’s Supply tesisinde yaşanan şiddetli patlama sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Fabrikada motor yağı ve çeşitli otomotiv sıvılarının üretildiği, bu nedenle yangının kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınmakta zorlanıldığı bildirildi.

1.5 KİLOMETRELİK ÇAPTA TAHLİYE KARARI

Tangipahoa Parish Şerifliği, yangın ve patlamanın sürdüğünü belirterek fabrikanın çevresinde yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yaşayanların evlerini terk etmeleri talimatını verdi. Yetkililer, tahliye kararının ne zaman kaldırılacağının henüz belli olmadığını açıkladı.

OKULLAR DA BOŞALTILDI

Yangının ardından bölgedeki Roseland Montessori anaokulu ve ilkokulu da tedbir amacıyla tahliye edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde fabrikanın alev topuna döndüğü, yoğun dumanın ise gökyüzünü kapladığı görüldü.

35 KURUM HAREKETE GEÇTİ

Louisiana Çevre Kalitesi Departmanı ve ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) da aralarında bulunduğu 35’ten fazla kurum yangına müdahale için sahada görev yapıyor.

'KİMSENİN YARALANMAMIŞ OLMASI BÜYÜK BİR ŞANS'

Tangipahoa Parish Başkanı Robby Miller, düzenlediği basın toplantısında, “İnsanları, yapıları ve çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı ve "Kimsenin yaralanmamış olması büyük bir şans" diye konuştu.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Louisiana Valisi Jeff Landry ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamayı yakından takip ettiğini belirterek, “Herkesin güvenliği için dua ediyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA

