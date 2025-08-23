İsrail Katliamı Sürdürüyor... Gazze'de En Acı İkilem: 'Evimizde mi Öleceğiz Yolda mı?'

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sürerken, 67 yaşındaki Rabah Ebu Elias'ın sözleri savaşın en acı ikilemini gözler önüne serdi. Rabas, "Evimizde ölmek ya da evimizi terk edip başka bir yerde ölmek gibi acı, çok acı bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Son Güncelleme:
İsrail Katliamı Sürdürüyor... Gazze'de En Acı İkilem: 'Evimizde mi Öleceğiz Yolda mı?'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Kabinesi’nde Gazze Şeridi’nin tamamen işgali onaylanırken, Başbakan Netanyahu’nın emriyle şehri işgal harekatı hemen başladı.

1 milyondan fazla insan göçe zorlanırken, İsrail sivillere saldırılarına da hız kesmeden devam ediyor.

Filistinli 67 yaşındaki Rabah Ebu Elias’ın sözleri en acı ikilemi gözler önüne serdi.

Reuters’a konuşan Elias, “Evimizde ölmek ya da evimizi terk edip başka bir yerde ölmek gibi acı, çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Bu savaş devam ettiği müdettçe hayatta kalma ihtimalimiz belirsiz” dedi.

İsrail Katliamı Sürdürüyor... Gazze'de En Acı İkilem: 'Evimizde mi Öleceğiz Yolda mı?' - Resim : 1

Elias acı sözlerine şunları ekledi:

“Haberlerde olası bir ateşkesten bahsediyorlar, sahada ise yalnızca patlama duyuyoruz ve ölüm görüyoruz. Gazze'yi terk edip etmemek kolay bir karar değil.”

‘NEREYE GİTSEK ORADA BOMBALANIYORUZ’

Nereye giderlerse oranın bombalandığını ifade eden Sade, şunları söyledi:

”2 yıldır savaştayız. Kimse bu savaşı durduramadı. Açlık, göç, 24 saat bombardıman. Korkuyla uyuyor ve uyanıyoruz. Ailemin yanına giderken yolda saldırıya uğramaktan korkuyorum. Gazze'de güvenli yer yok. Bu, uğradığımız ikinci saldırı."

Gazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes TalimatıGazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes TalimatıDünya
İsrail'in Ölüm Planına Hamas'tan Yanıt! Netanyahu Kendisini İfşa Ettiİsrail'in Ölüm Planına Hamas'tan Yanıt! Netanyahu Kendisini İfşa EttiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
ABD'deki Fabrikada Dev Patlama! Bölge Halkı Tahliye Edildi: 35 Kurum Harekete Geçti ABD'de Dev Patlama! Bölge Halkı Tahliye Edildi
İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu! İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu!
Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi! Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!