İsrail Katliamı Sürdürüyor... Gazze'de En Acı İkilem: 'Evimizde mi Öleceğiz Yolda mı?'

İsrail Kabinesi’nde Gazze Şeridi’nin tamamen işgali onaylanırken, Başbakan Netanyahu’nın emriyle şehri işgal harekatı hemen başladı.

1 milyondan fazla insan göçe zorlanırken, İsrail sivillere saldırılarına da hız kesmeden devam ediyor.

Filistinli 67 yaşındaki Rabah Ebu Elias’ın sözleri en acı ikilemi gözler önüne serdi.

Reuters’a konuşan Elias, “Evimizde ölmek ya da evimizi terk edip başka bir yerde ölmek gibi acı, çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Bu savaş devam ettiği müdettçe hayatta kalma ihtimalimiz belirsiz” dedi.

Elias acı sözlerine şunları ekledi:

“Haberlerde olası bir ateşkesten bahsediyorlar, sahada ise yalnızca patlama duyuyoruz ve ölüm görüyoruz. Gazze'yi terk edip etmemek kolay bir karar değil.”

‘NEREYE GİTSEK ORADA BOMBALANIYORUZ’

Nereye giderlerse oranın bombalandığını ifade eden Sade, şunları söyledi:

”2 yıldır savaştayız. Kimse bu savaşı durduramadı. Açlık, göç, 24 saat bombardıman. Korkuyla uyuyor ve uyanıyoruz. Ailemin yanına giderken yolda saldırıya uğramaktan korkuyorum. Gazze'de güvenli yer yok. Bu, uğradığımız ikinci saldırı."

