İsrail, Batı Şeria’da İki Evi 'Ruhsatsız' Deyip Yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin doğusundaki Zatera kasabasında bir yıkım gerçekleştirdi. Bölgedeki Konsey Başkanı Abdulkadir Zuveyb, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Zuveyb, İsrail güçlerinin, askeri buldozerler eşliğinde kasabadaki El-Maliha bölgesine baskın düzenleyerek, C bölgesinde ruhsatsız bina inşa ettikleri bahanesiyle her biri yaklaşık 100 metrekarelik iki evi ve üç beton duvarı yıktığını söyledi.

ARZİLERE EL KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR

İsrail'in, Filistinlileri topraklarından sürme politikasının bir parçası olarak vatandaşların evlerini yıkmak suretiyle kasıtlı olarak onlara baskı uyguladığını kaydeden Zuveyb, Beytüllahim'in doğu kırsalının, İsrail'in yerleşim faaliyetleri için araziye el koymayı ve bölge sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan icraatlarına maruz kaldığını ifade etti.

Filistinliler, İsrailli yetkililerin, C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediğini ve ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil ve idari olarak Filistin kontrolünde.

C BÖLGESİNDE FİİLİ KONTROL KALMADI

C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var ve (İsrailliler) bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başladılar.

Kaynak: AA