İsrail Saldırılarında İki Gazeteci Daha Öldürüldü

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Filistinli iki gazeteci hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonucu şu ana kadar en az 189 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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İsrail Saldırılarında İki Gazeteci Daha Öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmuyor. 44 binden fazla insanın hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda Filistinli gazeteci de yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında yer alan el-Sınaa Caddesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda Şadi el-Salafiti ve Vasim el-Şava isimli iki gazetecinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail Saldırılarında İki Gazeteci Daha Öldürüldü - Resim : 1

Saldırıda yaşamını yitiren gazetecilerin cansız bedenleri, cenaze işlemleri için kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Yakınlarını kaybeden Filistinliler büyük üzüntü yaşadı.

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Kaynak: AA

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