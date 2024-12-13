İsrail Saldırılarında İki Gazeteci Daha Öldürüldü
İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Filistinli iki gazeteci hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonucu şu ana kadar en az 189 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmuyor. 44 binden fazla insanın hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda Filistinli gazeteci de yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında yer alan el-Sınaa Caddesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda Şadi el-Salafiti ve Vasim el-Şava isimli iki gazetecinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Saldırıda yaşamını yitiren gazetecilerin cansız bedenleri, cenaze işlemleri için kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.
Yakınlarını kaybeden Filistinliler büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: