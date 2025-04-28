İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait 5 Evi 'Ruhsatsız' Deyip Yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait 5 Evi 'Ruhsatsız' Deyip Yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in batısındaki İzna beldesinin er-Ras bölgesine baskın yaptı. Bölge sakini Fuad el-Ciyavi, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Iyd ve Halil Naim el-Ciyavi kardeşlere ait 300 metrekarelik 8 kişinin yaşadığı iki daireden oluşan evi yıktığını bildirdi.

Fuad Ciyavi, İsrail ordusunun Muhammed ve Usame Yusuf el-Ciyavi kardeşlere ait her biri 150 metrekarelik yapım aşamasındaki iki ev ile Nidal el-Ciyavi'ye ait inşaat halindeki bir evi de yıktığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden aylık yayımlanan rapora göre İsrail, mart ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 58 yıkım eyleminde 87 ev ve yapıyı yıktı.

'RUHSATSIZ' BAHANESİYLE EV YIKIYOR

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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