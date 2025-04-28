Tarih Belli Oldu! Netanyahu Azerbaycan'a Gidiyor
Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gideceği açıklandı. Netanyahu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.
İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretinin tarihinin belirlendiğini duyurdu. Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'da gideceği belirtilirken, ziyaretin kaç gün süreceği ve İsrail Başbakanı'nın temaslarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK
İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı. Ziyarette Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini aktarmıştı.
Azerbaycan makamlarından Netanyahu'nun Bakü'yü ziyaret edeceğine yönelik haberler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: