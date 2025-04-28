İsrail Gazze'de Gözaltına Aldığı 11 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı açıklandı.

İsrail Gazze'de Gözaltına Aldığı 11 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu kişilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak sağlık kontrolü için Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU FİLİSTİNLİLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

Kaynak: AA

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